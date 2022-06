Die Party im Pop-Up-Club Move – die besten Fotos der Premiere

Party an der Kö! Der Pop-Up-Club Move hat geliefert, es stieg dort am Freitag die erste Party. Bald wird das Gebäude abgerissen, einen Abriss gab es aber schon von und mit den Feiernden, die es unter dem Motto „All we have is now“ krachen lassen haben. Unser Fotograf war mittendrin!

Wir haben die besten Fotos von der Premiere des Pop-Up-Club am 10. Juni! Foto: Tonight.de / Maurice Gramatke Party und Kö – das verträgt sich immer gut. Foto: Tonight.de / Maurice Gramatke Ein Erinnerungsfoto muss da unbedingt geschossen werden, doppelt hält besser. Foto: Tonight.de / Maurice Gramatke Die Gäste haben den Abend sichtlich genossen. Foto: Tonight.de / Maurice Gramatke

