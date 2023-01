Düsseldorf

Der Samstag in der Boston Bar – alle Fotos vom 21. Januar

22. Januar 2023

Das üsselige Winterwetter konnte diesen Partygängern am Samstag in der Boston Bar nichts anhaben: Nach kurzer Aufwärmzeit ging es mit Vollgas auf die Tanzfläche, oder für den nächsten Cocktail an die Bar. Wir zeigen die Foto-Highlights der Nacht.