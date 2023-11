Demo in Düsseldorf: Lindemann-Fans und Feministinnen auf Kollisionskurs

„Wir nehmen dieses Konzert zum Anlass, unsere Wut und unsere Forderungen auf die Straße zu tragen“, heißt es in einer Mitteilung des Bündnis „Keine Show für Täter Düsseldorf“. Hintergrund ist das ausverkaufte Konzert des umstrittenen Rammstein-Sängers Till Lindemann, der am Freitag (10. November 2023) ein Solo-Konzert in der Mitsubishi Electric Halle abliefert.

Demo zum Konzert von Till Lindemann in Düsseldorf geplant

Im Sommer diesen Jahres summierten sich schwere Anschuldigungen gegen den Sänger Till Lindemann. Der Vorwurf: Bei Konzerten der Band sollen Frauen gezielt für Sex mit ihm rekrutiert worden sein. Im August wurde das Verfahren eingestellt, weil die Auswertung der verfügbaren Beweismittel keine Anhaltspunkte erbracht hätten, so die Staatsanwaltschaft.

Das Bündnis sieht in der Einstellung des Verfahrens allerdings ein „systematisches Problem“. In der Mittelung heißt es weiter: „Wieder einmal sehen wir, wie ein Mann, der junge Frauen bei Konzerten reihenweise und systematisch sexuell missbraucht haben soll, wie also ein mutmaßlicher Täter es (vorerst) schafft, durch Geld und Macht ohne Verurteilung davonzukommen. Und wie das patriarchale kapitalistische System Täterschutz betreibt.“ Das Ziel: „Gemeinsam auf die Straße für eine Gesellschaft ohne Übergriffe und Machtmissbrauch“.

>> Rammstein-Tour 2024: Rock-Band kommt für drei Konzerte nach NRW <<

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein von @keineshowfuertaeter_ddorf geteilter Beitrag

Auf Instagram schreibt das Bündnis außerdem: „Auch ohne diesen Auftritt gibt es schon genug Anlässe über Machtmissbrauch und sexualisierter Gewalt zu reden. Deswegen können und werden wir diese Tour nicht unbeantwortet lassen!“ Die Vereinigung ruft dazu auf, solidarisch für alle Betroffenen sexualisierter und geschlechtsbasierter Gewalt zu kämpfen. Knapp 500 Nutzer gefällt dieser Beitrag, es ist also anzunehmen, dass einige Hundert dem Demoaufruf folgen könnten.

Wann und wo findet die Lindemann-Demo statt?

Geplant ist der Protest am Freitag, 10. November 2023, Kölner Landstraße/Ecke Werstener Deckel. Treffzeitpunkt ist um 17 Uhr, los geht es eine halbe Stunde später. Damit dürften die Protestteilnehmer mit den Lindemann-Fans kollidieren, die sich währenddessen in Richtung Mitsubishi Halle begeben könnten. Es besteht also Konfliktpotenzial!

Vor Ort wird es ein „mobiles Awareness Team“ geben, also Ansprechpartner für Betroffene sexualisierter Gewalt.

Weiteres Bündnis startet Demo gegen Till Lindemann-Konzert in Düsseldorf

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Feministischer Kampftag Ddorf (@feministischerkampftag)

Ebenso das Bündnis „Feministischer Kampftag“ kündigt via Instagram eine Demo im Rahmen des Lindemann-Konzerts in Düsseldorf an. Auftaktort- und zeit ist der Provinzialplatz, 17.30 Uhr. Der Spot ist ca. 25 Gehminuten von der Mitsubishi Electric Halle entfernt.

Nach Lindemann-Konzert: Afterparty findet in Düsseldorf statt

Besonders brisant: Am Abend soll eine Afterparty im Club Tor 3 in Düsseldorf stattfinden. Angekündigt ist unter anderem der von Frauen beschuldigte Schlagzeuger Joe Letz. Er soll Teil des Rekrutierungssystems für die Rammstein-Afterpartys gewesen sein. Diese Nachricht dürfte den Gegnern des Sängers wohl kaum erfreuen.

In Leipzig trafen Lindemann-Fans und Demo-Teilnehmer aufeinander

Zum Tour-Auftakt in Leipzig hatte bereits die feministische Gruppe „FemStreik“ gegen das ausverkaufte Konzert von Till Lindemann protestiert. Die Gruppe forderte die Absage des Konzerts, weil sie Lindemann sexuelle Gewalt gegen Frauen vorwirft. Der Veranstalter ignorierte die Forderung und ließ das Konzert wie geplant stattfinden.

„FemStreik“ startete eine Kundgebung unter dem Motto „Keine Bühne für Till Lindemann!“ zwischen 18 und 20 Uhr vor der Quarterback-Arena. Genau in diesem Zeitraum trudelten ebenso die Konzertbesucher ein. Über Ausschreitungen ist allerdings nichts bekannt.

Alle Infos zum Konzert von Till Lindemann in Düsseldorf, und wie die Veranstalter die Fans außerdem schützen wollen, erfahrt ihr hier.