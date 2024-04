Düsseldorf-News

„Cheers!“ in der Fett Weinbar: So schön wurde am Samstag, 6. April, gefeiert!

7. April 2024

Freunde der gepflegten Weinkultur wissen sie zu schätzen: Die Fett Weinbar in der Düsseldorfer Altstadt. Die Fotos vom Samstagabend, die man gesehen haben sollte.