Caravan Salon: Die Neuheiten der Camping-Messe in Düsseldorf

Vom 27. August 2022 bis zum 4. September findet der Caravan Salon in Düsseldorf statt. 724 Aussteller aus 34 Ländern präsentieren dort ihre Neuheiten. Ein Überblick:

Der Caravan Salon Düsseldorf ist die weltgrößte Messe für mobile Freizeit. Wir zeigen euch alle Neuheiten, sobald die Messe ihre Pforten öffnet. Bis dahin blicken wir zurück auf die Highlights vom Vorjahr. Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann Eine der sicher am meisten besuchten Neuigkeiten im Jahr 2021: der "Beachy" ist die neue Submarke von Hobby und eine Symbiose aus Campervan und dem ersten selbstgebauten Hobby-Wohnwagen. Ein Highlight ist die große Hecktür: auf dem Bett sitzen und dabei aufs Wasser schauen, was will man mehr! Der Preis liegt in der Grundausstattung bei 12.950 Euro. Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann Gemütliches Familienleben am Strand: Der "Beachy" macht es möglich. Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann In diesem Campervan freuen sich die Kids über viel Platz zum Ausschlafen. Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann Volkner Mobil präsentierte mit dem Performance S einen Luxus-Liner der Extraklasse. Kostenpunkt: rund 2.035.000 Euro – damit war es das teuerste Fahrzeug des Caravan Salon 2021. Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann Der Performance S überzeugt mit technischer Vollausstattung und mit vielen individuellen Details, wie einer speziell für dieses Fahrzeug entwickelte Musikanlage für nahezu 300.000 Euro. Für optischen Hochgenuss sorgen der perfekte Möbelbau mit handfurniertem "BrilliantBlack" und weitere Design-Elemente, die Reisen und Wohnen in diesem rollenden Komfort-Appartement zu einem Genuss für alle Sinne machen. Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann In der Heckgarage des Morelo Palace 88 G Platz findet sich Platz für einen Smart. Die Preise starten bei 286.210 Euro, das in Halle 5 ausgestellte Fahrzeug kostete 340.590 Euro. Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann Der leuchtend grüne VANTourer Urban ist ein wahrer Blickfang auf dem Stand von EuroCaravaning. Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann Der VANTourer Urban bietet edle Lederausstattung und eine auffällige Lackierung im Farbton "ElectroLight". Ein großes Plus ist seine Alltagstauglichkeit: Das Reisemobil kann ohne großen Aufwand in einen praktischen Transporter verwandelt werden. Der VANTourer Urban ist ab 55.900 Euro erhältlich. Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann Die chic c-line ist unübertroffen vielseitig. Das tragfähige Fundament bilden Mercedes-Benz Sprinter und Fiat Ducato mit AL-KO Spezial-Tiefrahmenchassis als Zwei- oder Dreiachser und optional mit Automatikgetriebe. Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann Elegant, komfortabel und überaus praxisgerecht zugleich. Mit diesen Attributen definiert der chic c-line den Aufstieg in die Carthago Liner-Premiumklasse. Foto: Messe Düsseldorf, Constanze Tillmann

Wegen der Corona-Pandemie sind Wohnmobile und Caravans in Deutschland so beliebt wie nie zuvor. Laut Angaben des Caravaning Industrie Verbands (CIVD) wurden allein in den ersten sieben Monaten 2021 rund 75.000 Freizeitfahrzeuge neu zugelassen. Der Caravan Salon in Düsseldorf soll das Geschäft auch 2022 weiter ankurbeln.

Der 61. Caravan Salon findet vom 27. August bis 4. September 2021 (Fachbesucher- und Medientag am 26. August) statt und steht wie keine andere Freizeitmesse für die Leidenschaft, die alle Freunde des Caravanings verbindet. Vor der Pandemie präsentierten sich 645 Aussteller in 13 Hallen zur „Caravan Salon“, 2022 sind es 724 Aussteller in nun 16 Hallen.

