Am bevorstehenden Japan-Tag in Düsseldorf, der am 1. Juni stattfindet, wird es auf den Veranstaltungsflächen ein striktes Konsumverbot von Cannabis geben. Dies bestätigte ein Sprecher der Stadt auf Anfrage. Die Maßnahme erfolgt aufgrund eines Erlasses des Gesundheitsministeriums, der vorvergangene Woche an die Kommunen verschickt wurde.

>>Japan-Tag 2024 in Düsseldorf: Anreise, Programm, Feuerwerk – alle Infos auf einen Blick!<<

Der Erlass bezieht sich explizit auf Volksfeste und ähnliche Großveranstaltungen. Das Ministerium betonte in seinem Schreiben die rechtliche Unzulässigkeit des Konsums von Cannabis bei solchen öffentlich zugänglichen Events, insbesondere wenn Kinder und Jugendliche in der Nähe sind. Der Veranstalter ist demnach dazu verpflichtet, gegebenenfalls ein generelles Cannabis-Konsumverbot durchzusetzen, so das Ministerium.

Stadt Düsseldorf reagiert positiv auf den Entschluss

Das Düsseldorfer Rathaus begrüßt den neuen Erlass und betont, dass damit klarere Vorgaben geschaffen wurden, auf deren Grundlage man nun arbeiten könne. Die Stadt hatte ohnehin geplant, den Konsum von Cannabis beim Japan-Tag zu untersagen und zunächst darauf hingewiesen, dass die Rheinuferpromenade offiziell als Fußgängerzone gilt, in der das Kiffen gesetzlich verboten ist.

>>Japan-Tag 2024 in Düsseldorf: Anreise, Programm, Feuerwerk – alle Infos auf einen Blick!<<<

Der Japan-Tag verzeichnete im Jahr 2023 laut den Organisatoren eine Besucherzahl von 650.000 Menschen. Traditionell strömen viele junge Menschen, häufig kostümiert als fernöstliche Comic-Helden, in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt. Ein Höhepunkt und Abschluss des Japan-Tags ist am Abend ein beeindruckendes 25-minütiges Großfeuerwerk.

mit dpa