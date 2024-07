Düsseldorfer Kleingartenanlage brennt erneut – Polizei ermittelt

Am Mittwoch, 3. Juli 2024 gegen 0.50 Uhr wurde die Feuerwehr Düsseldorf erneut zu einem Brand in einer Kleingartenanlage in Flingern-Nord gerufen. Die Einsatzkräfte fanden zwei Gartenlauben in Flammen vor. Durch den schnellen Einsatz konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung auf weitere Teile der Anlage verhindert werden. Eine umfangreiche Nachlöschaktion folgte, bei der die Feuerwehrleute eine der Lauben komplett öffnen mussten, um alle Glutnester zu löschen.

Kripo ermittelt zu Gartenlauben-Bränden in Flingern-Nord

Die gesamten Löscharbeiten dauerten etwa zwei Stunden, nach denen die 20 beteiligten Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurückkehrten. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Denn: Bereits in der Nacht zum Montag (1. Juli) brannten in Flingern-Nord sechs Gartenlauben der Kleingartenanlage.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.