Boston Bar: So wurde am Freitag (9. September) gefeiert

Mit Vollgas ins Wochenende – und wir waren dabei. Hier die Fotos aus der Boston Bar am Freitag. Foto: Tonight.de / J. Sammer Egal ob an der Bar... Foto: Tonight.de / J. Sammer ... oder auf dem Dancefloor – die Stimmung war genial! Foto: Tonight.de / J. Sammer Viele Düsseldorfer nutzten den Abend zum Flirten und Feiern. Foto: Tonight.de / J. Sammer Auf der Tanzfläche ging es heiß her. Foto: Tonight.de / J. Sammer Wir zeigen euch weitere Fotos vom Freitag in der Boston Bar. Viel Spaß! Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer

Kaum eine Location bietet sich in Düsseldorf dafür an, erst einen entspannten Drink zu genießen und es dann krachen zu lassen. Deswegen liebt Düsseldorf die Boston Bar – diese Feiernde waren am Freitag am Start.

