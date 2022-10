Düsseldorf

Boston Bar in Düsseldorf: So wurde am Freitag gefeiert

8. Oktober 2022

Der Freitag in der Boston Bar: Eine längst legendäre Einrichtung inmitten der Düsseldorfer Altstadt, die man immer wieder gerne besucht. Wir haben auch an diesem Freitag wieder prächtige Erinnerungsfotos geschossen. Viel Spaß!