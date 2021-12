Düsseldorf

Boston Bar am Freitag – alle Fotos

11. Dezember 2021

In der Boston Bar war die Stimmung auch an diesem Freitag (10. Dezember) wieder bestens – schließlich freuen sich die Düsseldorfer bei aktuellen Corona-Vorschriften, überhaupt noch in der Boston Bar vorbeischauen zu dürfen. Wir zeigen die Fotos der Nacht.