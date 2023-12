Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

Boston Bar am Freitag vor Weihnachten: So schön war der Abend – alle Fotos

23. Dezember 2023

Die Boston Bar in Düsseldorf war am Freitagabend wieder rappelvoll: Die Gäste feierten bis in die frühen Morgenstunden. Die schönsten Fotos gibt es hier!