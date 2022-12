Düsseldorf

Boston Bar am Freitag: Reinfeiern ins Weihnachtsfest – alle Fotos

24. Dezember 2022

Mit kühlen Cocktails und an der Seite seiner besten Freunde ins Weihnachtsfest starten – für viele Düsseldorfer erfüllte sich dieser Wunsch am Freitag in der Boston Bar inmitten der Altstadt. Wir zeigen die Bilder.