Düsseldorf

Boston Bar am Freitag, 3. Februar: die schönsten Fotos auf einen Blick

4. Februar 2023

"Call It Love": Was sich am Freitag wieder in der Boston Bar abspielte, ist in der Tat zum Verlieben! Wir würden Wetten abschließen: besser lässt es sich kaum ins Wochenende starten! Ein Blick auf die Bilder unseres Fotografen liefert den Beweis.