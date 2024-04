Neuss: Jugendliche sollen mehrere Brände gelegt haben – Festnahme

In der Nacht zum Mittwoch (10. April) gingen um 1.13 Uhr sowohl bei der Feuerwehr als auch bei der Polizei Neuss die Notrufe ein: Es brannte in der Innenstadt! Über einen Zeitraum von über zwei Stunden wurden dann immer wieder einzelne Brände im Bereich des ersten Brandes gemeldet. Das Ziel der mutmaßlichen Feuerteufel: Altpapierstapel und Sammeltonnen.

Festgenommene Neusser Brandstifter erst im Jugendalter

Um 3.46 Uhr konnten Einsatzkräfte zwei Tatverdächtige in unmittelbarer Nähe zu einem weiteren Brandort stellen. Die beiden 15- und 16-jährigen Tatverdächtigen aus Neuss wurden vorläufig festgenommen. Insgesamt brannte es an zwölf Orten. Neben der Beschädigung von Altpapier-Sammelbehältern kam es in zwei Fällen zu Schäden an Gebäudefassaden. Eine Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden und ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Die mutmaßlichen Brandstifter haben nun mehrere Strafverfahren an der Backe – unter anderem wegen schwerer Brandstiftung.