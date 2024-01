Neuss: Exhibitionist zeigt sich Kindern – Polizei mit Fahndungsaufruf

In Neuss kam am Dienstagnachmittag zu einem ekelhaften Vorfall: Ein etwa 18 Jahre alter Mann hatte sich entblößt und – teilweise vor Kindern – unsittlich berührt. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der Bushaltestelle Neuss – Am Kotthauser Weg auf der Römerstraße. Neben Kindern warteten auch weitere Menschen an der Bushaltestelle.

Im Anschluss ging der Exhibitionist, der laut der Beschreibung zwischen 1,70 und 1,80m groß sein soll und mittellanges blondes Haar trägt, in Richtung der Hildegundisstraße. Er trug laut Polizei eine Warnweste, dazu eine schwarze Wollmütze und eine schwarze Jogginghose. Auch einen Rucksack der Marke Nike trug er bei sich. Auffällig war, dass er zudem zwei Trommelstöcke in der Hand gehalten haben soll.

Nun bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 02131/3000, um die Identität des Mannes feststellen zu können.

Zudem gibt die Polizei Hinweise, wie man sich in einem solchen Moment verhält. Vor allem sollte man einem Exhibitionisten keine Beachtung schenken, man sollte ruhig bleiben und nicht in Panik verfallen. Sucht einen belebten Ort auf, entfernt euch von der Belästigung und bittet gegebenenfalls weitere Passanten um Mithilfe. Verständigt die Polizei und gebt eine möglichst detailgenaue Personenbeschreibung an.