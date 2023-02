Düsseldorf

Alle Fotos vom Freitag im Sub: famoser Start ins Wochenende am 3. Februar

4. Februar 2023

"You Gotta Fight for Your Right To Party" – oder einfach mal in Düsseldorfs populärsten Partykeller vorbeischauen, sich 'nen Wodka bestellen und danach auf der Tanzfläche alle Schalter auf "Abriss!" drehen. Wie gut das funktioniert, beweisen unsere Bilder aus dem Sub am Freitag.