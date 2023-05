„Aida“ in Düsseldorf: Opern-Spektakel am Rhein sucht Komparsen

Im Februar 2024 kommt eine Oper der Superlative nach Düsseldorf. Am 2. Februar feiert „Aida – Das Arena-Opern-Spektakel“ Weltpremiere in Hamburg, am 10. Februar kommt die Aufführung schließlich in die Landeshauptstadt in den PSD Bank Dome. Vor über 8000 Zuschauern werden dann über 150 Darsteller sowie ein großes Orchester, etliche Tänzer und jede Menge Licht- und Pyrotechnik eine Show liefern, die Düsseldorf so noch nicht gesehen haben soll.

Die Vorbereitungen dazu laufen bereits seit 2020. So wird es unter anderem einen fünf Meter großen Elefanten zu sehen geben, ebenso ein 12 Meter hohes und 28 Meter breites Bühnenbild. Auch der Nil wird in diesem Spektakel mit Hilfe eines 700 Quadratmeter großen Tuchs dargestellt. Das Orchester setzt sich aus 60 Musikern zusammen, hinzu kommen 40 Chormusiker, 50 Tänzer, ein lokales Kinderballett sowie 40 Darsteller, die aus der Stadt stammen sollen.

„Aida“ in Düsseldorf: Opern-Komparsen können sich ab Herbst bewerben

Hier sucht auch die Stadt Düsseldorf nach Komparsen. So soll man sich ab Herbst bewerben können. Vorkenntnisse brauchen Interessierte keine. Details rund um den Bewerbungsprozess gibt es bislang jedoch nicht – wir halten euch diesbezüglich aber auf dem Laufenden!

Durchhaltevermögen dürfte derweil auf jeden Fall von Vorteil sein, denn die Oper selbst geht zweieinhalb Stunden – mit einer Pause von nur 25 Minuten. Jedoch wird man auch entsprechend entlohnt, denn wer bei der Oper mitmacht, darf mit einer Aufwandsentschädigung zwischen 26 und 300 Euro rechnen.

Der Vorverkauf für das Spektakel startete am Montag, dem 9. Mai. Ziel der Veranstalter ist es, mehr Menschen in die Oper zu bewegen und die Hemmschwelle zu senken.