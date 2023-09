10 Jahre Breuninger in Düsseldorf: Promis, Shopping, Specials – Fotos vom großen Jubiläums-Wochenende

Designer-Taschen, Kleidung, Sonnenbrillen, Kosmetik und mehr: Die hochwertigsten Luxus-Accessoires finden Düsseldorfer wohl bei Breuninger im architektonischen Eyecatcher von Daniel Libeskind am Kö-Bogen. Das pompöse Fashion-Haus feiert am ersten Septemberwochenende 2023 zehnjähriges Bestehen. Mit Events, Gruppendiskussionen und Catwalk-Shows zelebriert der Moderiese seinen zehnten Geburtstag im Herzen der Düsseldorfer-City am Ende der angesagten Königsallee. Das Who is Who der Fashion-Szene darf dabei natürlich nicht fehlen – genauso wenig wie Influencer und wichtige Unternehmer der Textilindustrie. Tonight News hat die besten Fotos des Jubiläumswochenendes für euch zusammengestellt.

>> Shoppen in Düsseldorf: Die beliebtesten Boutiquen abseits der Kö <<

Übrigens: Am Samstag findet bei Breuninger ein großes Late-Night-Shopping statt. Bis 22 Uhr könnt ihr im Kö-Bogen shoppen und stöbern.