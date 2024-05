Fotos

Vorfeiertag in der Düsseldorfer Altstadt: die schönsten Fotos vom 8. Mai 2024

9. Mai 2024

Bestes Frühlingswetter und der Vatertag am Horizont: Am Mittwochabend war ganz Düsseldorf auf den Beinen, um sich eine schöne Zeit in der Altstadt und am Rheinufer zu machen.