Wer sich das lange Wochenende rund um den Feiertag am 9. Mai nicht mit einem Urlaub veredeln wollte, den zog es am Mittwochabend auf die Tanzfläche im Sir Walter: Nirgendwo sonst ließ es sich so ungehemmt in den Feiertag grooven. Unser Fotograf hat die schönsten Momente für euch festgehalten.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<