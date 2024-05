Was für ein Abend im zakk! Die Bude bebte im Takt von Sportfreunde Stiller, die ihren Fans das gegeben haben, was sie wollten. Hits aus dem dritten Studioalbum „Burli“, erschienen im Jahr 2004, wurden textsicher mitgesungen – die Zuschauer feierten so ausgelassen, dass die Energie im Saal schier greifbar war.

Weitere Konzerte in Düsseldorf 2024 findet ihr hier.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<