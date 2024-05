Es gibt nur wenige Orte in Düsseldorf, an denen es sich so ausgelassen ins Wochenende starten lässt: Das Sir Walter bot am Freitag wieder das volle Programm aus bester Musik, perfekt an der Theke zugerichteten Drinks und einer Crowd in bester Feierlaune. Die Bilder des Abends findet ihr in der oben verlinkten Galerie.

