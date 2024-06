Fotos

Partyfotos aus Düsseldorf: So war die „POAS“ in der Boston Bar am 20. Juni!

21. Juni 2024

Als klassische Sports Bar blickt die Boston Bar auf eine spannende Zeit in Düsseldorf: Am Donnerstag ging es hier nochmal zur Studentenparty "POAS" auf den Dancefloor, ab Freitag dürfte dann die EM im Vordergrund stehen. Wir zeigen die Bilder.