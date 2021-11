Fotos

Oh Baby Anna am Samstag – alle Fotos

28. November 2021

Auch im "Oh Baby Anna" ging es am Samstag – konträr zum Wetter draußen – heiß her. Elektronische Beats auf der Tanzfläche und kühle Cocktails an der Bar ließen so ziemlich jeden Gast schnell auftauen. Unser Fotograf hat sich von der tollen Stimmung anstecken lassen und liefert jede Menge Foto-Highlights.