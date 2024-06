Am vergangenen Samstag verwandelte sich der Monberg in Monheim in ein wahres Partyparadies, als die Nachtresidenz ihre beliebte „Sweet Heaven“-Party zelebrierte. Die Menge tanzte bis in die frühen Morgenstunden unter freiem Himmel – die Fotos unserer Galerie zeigen die Highlights der Nacht!

