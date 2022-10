Lakritz-Boutique in Düsseldorf: Fotos vom ersten eigenen Lakritz-Süßwarenladen der Stadt

Stolzer Besitzer Sebastian Marczinzik steht vor seinem prall gefüllten Lakritz-Sortiment.. Fotos: Tonight.de / Julia Former Natürlich gibt's den Lakritz hier auch in flüssiger Form. Fotos: Tonight.de / Julia Former Perfekt geeignet als Mitbringsel für eure Liebsten. Fotos: Tonight.de / Julia Former Fotos: Tonight.de / Julia Former Fotos: Tonight.de / Julia Former Fotos: Tonight.de / Julia Former In Düsseldorf gibt's den ersten eigenen Lakritz-Süßwarenladen der Stadt. Foto: Tonight.de / Julia Former Fotos: Tonight.de / Julia Former

Eine Boutique in Düsseldorf ist nicht schwer zu finden. Aber eine Lakritz-Boutique ist definitiv etwas Besonderes. In Flingern gibt es den ersten eigenen Süßwarenladen für Lakritz. Dort findet ihr aber nicht einfach nur Lakritz, sondern Lakritz in den verrücktesten Variationen. Oder habt ihr schonmal von Lakritz mit der schärfsten Chili der Welt probiert? Überzeugt euch selbst!

Die Lakritz-Boutique findet ihr an der Dorotheenstraße 14 in Düsseldorf Flingern. Geöffnet hat das Geschäft montags bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr.