Fotos

Kult-DJ Theo Fitsos im Stickum-Saal im Uerige: die besten Fotos vom Ostersamstag, 8. April

9. April 2023

Wenn die Masse im Stickum-Saal im Uerige bebt, ist klar: Kult-DJ Theo Fitsos ist in da House! An Ostersamstag war es mal wieder soweit – alle Fotos von der Ostersause in der legendären Altstadt-Location gibt es hier.