Hulala in Düsseldorf: So schön wird das Restaurant am Carlsplatz aussehen

Seit Herbst 2022 deuten roséfarbene Plakate am Carlsplatz an, was hier schon bald eröffnen wird: „Hulala – Pretty Burger & Drinks“, ziert in großer Schrift die Schaufenster des ehemaligen Bastians. Dahinter verbirgt sich ein neues Burger-Restaurant. Findet hier die schönsten Fotos des neuen Schmuckstücks am belebten Treffpunkt Düsseldorfs!

Bitte beachtet, dass es sich hierbei lediglich um 3D-Visualisierungen handelt. Das Geheimnis des finalen Designs wird erst zum Zeitpunkt der Eröffnung gelüftet.

Hulala in Düsseldorf: Wann eröffnet das Burger-Restaurant am Carlsplatz?

Laut Inhaber Gunnar Lüttgau soll das Burger-Restaurant im Mai 2023 öffnen. Der Besitzer verrät vorab: „Es wird auf jeden Fall ein super Hingucker“. Auf Instagram wurde bereits ein kleiner Einblick in das Restaurant gewehrt. Zu sehen ist ein Steinboden, viel Holzlamellen und Grün. Auch Rattan und Pampasgräser springen ins Auge. Es soll Order-Terminals geben, die die digitale Bestellung ermöglichen.

Alle weiteren Infos zum Konzept – und was auf der Speisekarte zu finden sein wird, findet ihr hier im Überblick.