Was für ein Start ins Wochenende im Sir Walter in Düsseldorf! Egal ob vor der Spiegelwand, an der Bar oder auf der Tanzfläche – die Stimmung war bombastisch, die Drinks nicht von dieser Welt. Unser Fotograf konnte so einige Schnappschüsse mit nach Hause bringen – das Ergebnis findet ihr in der oben verlinkten Galerie.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link. Noch auf der Suche nach weiteren Events? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen.