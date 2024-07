Fotos

Freitags im Sir Walter in Düsseldorf: die Foto-Highlights vom 5. Juli 2024

6. Juli 2024

An diesem Freitag startete das Sir Walter nicht nur ins erste Juli-Wochenende, sondern zeitgleich auch in die Ferienzeit in Düsseldorf. Das Ergebnis: jede Menge bestens aufgelegte Partygänger, jede Menge Gespräche über Traumstrände und Traumurlaube – und die passenden Beats als Sahnehäubchen obendrauf. Das sind die Bilder der Nacht!