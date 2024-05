Fortuna-Drama am Montag in Düsseldorf: alle Fotos aus Altstadt & Co.

Fotos

Fortuna-Drama am Montag in Düsseldorf: So bibberten die Fans – alle Fotos

28. Mai 2024

Es hätte so schön werden können: Fortuna Düsseldorf wollte nach zwei Jahren in die Bundesliga zurück, doch aus dem Traum tausender Fans wurde nichts – Bochum schaffte die Sensation und gewann das Relegationsspiel am Montag im Elfmeterschießen. Unser Fotograf war in der Altstadt vor Ort – wir zeigen die besten Momente.