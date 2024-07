Party-Time in der angesagtesten Weinbar der Düsseldorfer Altstadt am Donnerstag: Zur gemütlichen Afterwork schauten wieder zahlreiche Nachtschwärmer vorbei, um genüsslich am kühlen Wein zu nippen, der passenden Musik zu lauschen und sich ganz der Stimmung hinzugeben. Unser Fotograf hat die Schnappschüsse der Nacht für euch mitgebracht.

