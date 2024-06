Fotos

Düsseldorf feiert auf dem Rhein: So war die wilde Sause mit den Strandpiraten – alle Fotos

10. Juni 2024

Party-Highlight bei strahlendem Sonnenschein auf dem Rhein in Düsseldorf: Die Strandpiraten hatten am Sonntag zur großen "My Bonnie Is Over The Ocean"-Tour geladen. Das sehenswerte Ergebnis findet ihr hier!