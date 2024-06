Fotos

Party zum EM-Auftakt in der Boston Bar, 14. Juni – alle Fotos

15. Juni 2024

Wer sich am Freitag so richtig vom EM-Fieber mitreißen lassen wollte, der schaute abends in der Boston Bar vorbei: Zu heißen Beats und kühlen Drinks wurde hier wieder exzellent gefeiert. Wir zeigen die Bilder.