Afterwork-Freuden in Düsseldorf: So war die „Milchbar“ im Sir Walter am 4. Juli 2024 – alle Fotos

5. Juli 2024

Ein ganz besonderer Donnerstag in Düsseldorf: Viele freuen sich auf den Start in die Sommerferien, wieder andere können das nächste EM-Spiel kaum erwarten – genug Gesprächsstoff für mehrere Stunden! Im Sir Walter kam noch die passende Party-Stimmung dazu.