Bei der Suche nach dem Freund der getöteten Gabby Petito in Florida sind mutmaßlich persönliche Gegenstände von ihm und womöglich menschliche Überreste gefunden worden.

Der Fund sei in einer sumpfigen Gegend mit Alligatoren, Schlangen, Kojoten und anderen Wildtieren gemacht worden, teilte der Leiter des FBI-Büros in Tampa, Michael McPherson, am Mittwoch mit.

Es werde Zeit in Anspruch nehmen, die mutmaßlichen Überreste zu identifizieren. Sie seien in der Nähe eines Rucksacks und eines anderen Gegenstands gefunden worden, die mit Laundrie in Verbindung gebracht wurden.

Eltern suchen mit

Die Gerichtsmedizin von Sarasota County bestätigte, dass sie zu dem Wildnispark gerufen worden sei, wo der Fund der Gegenstände gemacht worden sein soll. An der Suche mit der Polizei waren die Eltern von Laundrie, Chris und Roberta, beteiligt.

>> Leiche von Gabby Petito wohl gefunden – Freund weiter verschwunden <<

Ein Anwalt der Familie Laundrie, Steven Bertolino, meldete den Fund von Gegenständen von Laundrie. Es sei bei einem Wanderpfad gesucht worden, den Laundrie genutzt habe, teilte Bertolino der Nachrichtenagentur AP mit.

Petito war am 19. September tot am Rand des Grand-Teton-Nationalparks in Wyoming gefunden worden. Diesen hatte Petito mit Laundrie besucht. Petito wurde nach Erkenntnissen der Gerichtsmedizin erwürgt. Der 23-jährige Laundrie kehrte am 1. September alleine mit dem Van nach Florida zurück, den beide genutzt hatten. Laundrie gilt als Person von Interesse im Zusammenhang mit dem Tod von Petito.

Seit mehr als einem Monat vermisst

Laundrie gilt seit mehr als einem Monat als vermisst. Er teilte seinen Eltern am 14. September mit, dass er im Naturschutzgebiet Carlton Reserve in Florida wandern gehe. Die Suche am Mittwoch konzentrierte sich auf den nahe gelegenen Myakkahatchee Creek Environmental Park. In Fernsehberichten waren zahlreiche Polizeifahrzeuge zu sehen. Im Wald wurde ein Zelt aufgestellt. Vor Ort war ein Auto gefunden worden, das Laundrie gefahren hatte.

>> Obduktion bestätigt: Gabby Petito wurde getötet <<

Der Fall um Petito hatte für großes öffentliches Interesse gesorgt. Kritisiert wurde aber, dass über Hunderte Fälle von Ureinwohner-Frauen in den USA und Frauen anderer Minderheiten, die als vermisst gelten oder ermordet wurden, nicht genauso ausgeprägt berichtet wirdUSA