Der Super Bowl ist viel mehr als nur ein sportliches Ereignis. Der Tag, an dem das Finale der NFL (National Football League) stattfindet, gleicht in den USA einem Feiertag.

Doch wie viele Menschen schauen sich den Super Bowl eigentlich an? Und wie viel Fast Food wird in den USA konsumiert? Wir liefern die Antworten auf diese und viele weitere Fragen. Das sind die verrücktesten Zahlen und Fakten zum Super Bowl 2021:

1 von 17

Super Bowl LV findet am 7. Februar 2021 im Raymond James Stadium in Tampa, Florida statt. Der Kickoff erfolgt am 8. Februar um 0.30 Uhr deutscher Zeit. Im Finale stehen sich die Tampa Bay Buccaneers um Tom Brady und die Kansas City City Chiefs mit Patrick Mahomes gegenüber. Alle Infos zum NFL-Endspiel – zum Beispiel zur Übertragung oder Halbzeitshow – findet ihr hier.

>> Von Super Bowl I bis LV: Alle Super Bowls der NFL-Geschichte <<

Ihr wollt eine Super-Bowl-Party im kleinen Kreis feiern? Nicht ohne das passende Essen! Wir haben für euch das beste „Super Bowl Food“ und passende Rezepte zusammengestellt.