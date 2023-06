„Born for this“: ZDF-„Sportstudio“ zeigt exklusive Doku über DFB-Frauen vor der WM 2023

Bevor am 20. Juli die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland startet und die DFB-Damen am 24. Juli mit ihrer Partie gegen Marokko (Anstoß um 10.30 Uhr deutscher Zeit) ins Turnier eingreifen, können sich Fans und Interessierte vorab bereits in Stimmung bringen. Denn: Das ZDF-„Sportstudio“ zeigt am 15. Juli exklusiv die erste Folge der zweiten Staffel „Born for this – Mehr als Fußball“.

Die Langzeitdokumentation der Regisseure Martina Hänsel und Björn Tanneberger zeigt einmalige Einblicke in die Abläufe und das Teamgefüge des Teams von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

„Born for this“: ZDF-Doku verfolgt DFB-Frauen seit verlorenem EM-Finale 2022

In der Episode, die am 15. Juli ab 21.45 Uhr im linearen Programm des ZDF ausgestrahlt wird, wird die Entwicklung des DFB-Teams seit dem verlorenen EM-Finale 2022 beleuchtet und der Blick auf die Vorbereitung zur WM 2023 in Australien und Neuseeland gerichtet.

„Im vergangenen Jahr haben wir in England erlebt, was diese Mannschaft zu leisten imstande ist“, erklärt Regisseur Björn Tanneberger in einer ZDF-Pressemitteilung. „Sie haben eine ganze Nation in ihren Bann gezogen. Im Finale haben sie verloren und schlussendlich doch gewonnen – die Herzen von Millionen. Ihre Geschichte werden wir weitererzählen, denn diese Frauen haben wirklich etwas zu sagen.“

>> Die DFB-Damen bei der Fußball-WM 2023: Trainingslager, Kader, TV-Übertragung – alle Infos <<

Seine Kollegin, Regisseurin Martina Hänsel, ergänzt: „Die EM hat Wunden hinterlassen, die verarbeitet werden müssen, es geht um Scheitern, Aufstehen, Druck und neue Sichtbarkeit, während sich die Spielerinnen schon neuen Herausforderungen stellen müssen. Erschreckend ehrlich und tief berührend lassen sie uns daran teilhaben.“

„Born for this“: Weitere Folgen der DFB-Doku erst nach dem WM-Finale verfügbar

Wer die Folge „Born for this – Mehr als Fußball“ lieber streamen möchte, kann sie ebenfalls ab dem 15. Juli in der ZDF-Mediathek abrufen.

Die Folgen 2 bis 4 der Dokuserie werden erst nach der WM in Australien und Neuseeland veröffentlicht und in der ZDF-Mediathek zur Verfügung stehen. Das Finale des Turniers wird am 20. August 2023 stattfinden.

>> Fußball-WM der Frauen 2023 in Australien und Neuseeland: Das ist der vorläufige DFB-Kader <<

Nach zähen Verhandlungen und monatelangem Streit steht übrigens nun fest: ARD und ZDF werden die Partien der Frauen-WM 2023 aus Australien und Neuseeland live übertragen. Das bedeutet ganz konkret gesprochen: Deutsche Fußball-Fans werden alle Spiele und alle Tore des vom 20. Juli bis 20. August ausgetragenen Turniers im Free-TV verfolgen. Alle weiteren Infos zur Rechte-Einigung könnt ihr hier ausführlicher nachlesen.