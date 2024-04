Wetter in NRW: Experten erwarten Sturmböen und Gewitter

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor nasskaltem Wetter in Nordrhein-Westfalen. Bis Freitag muss mit teils kräftigem Regen und stürmischen Böen gerechnet werden. Erst am Wochenende wird es freundlicher mit Temperaturen bis 21 Grad.

Schauer und Böen am Dienstag

Am Dienstag kommt es in Nordrhein-Westfalen zu teils stürmischen Böen und kräftigen Schauern. Die Schauer sind zunächst örtlich begrenzt, breiten sich aber am Nachmittag im gesamten Bundesland aus. Bei wechselnder bis starker Bewölkung wird es maximal 11 bis 15 Grad warm. In der Nacht zum Mittwoch zieht der Regen nur kurz ab, bevor es erneut nass wird.

Dauerregen am Mittwoch

Der Mittwoch bleibt stark bewölkt bis bedeckt. Es regnet verbreitet bei Temperaturen von 11 bis 15 Grad. Am Abend lässt der Regen allmählich nach.

Schauer und Gewitter am Donnerstag

Der Donnerstag beginnt ebenfalls grau und regnerisch. Am Nachmittag wird der Himmel wechselnd bewölkt, bringt aber Schauer, Gewitter und teils starke bis stürmische Böen mit sich. Die Meteorologen erwarten Höchsttemperaturen von 14 bis 17 Grad.

Bis zu 21 Grad am Wochenende

Zum Wochenende hin wird es deutlich freundlicher. Bei Temperaturen von 18 bis 21 Grad gibt es am Freitag kaum Regen und der Himmel zeigt sich wechselnd bewölkt. In höheren Lagen warnen die Meteorologen allerdings vor starken und teils stürmischen Böen.

Aktuelle News und Infos zum Thema Wetter in NRW gibt es hier.

mit Material der dpa