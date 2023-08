Wake Club Cologne: So schön ist der neue Beachclub in Köln – die besten Fotos

Was gibt es Schöneres, als es sich an einem warmen Sommertag am Strand gemütlich zu machen? Wem der Weg zum Meer dafür zu weit ist, sollte unbedingt im neu eröffneten Beachclub Wake Club Cologne am Kölner Rather See vorbei schauen.

Besucher kommen hier auf dem 200 Meter langen neu angelegten Sandstrand garantiert auf ihre Kosten. Selbstverständlich kann sich im Wasser des Sees abgekühlt werden. In naher Zukunft soll auch noch die namensgebende Wake-Board-Anlage auf das Areal ziehen und nicht nur Sportbegeisterten spaßige Stunden auf dem Wasser ermöglichen.

Wie schön der neue Beachclub in Köln ist, seht ihr in unserer Bildergalerie.

Alle weiteren Informationen rund um den Wake Club Cologne findet ihr hier.