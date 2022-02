Putin, Priester und Impfgegner bekommen ihr Fett weg: Das sind die Rosenmontagswagen in Köln

Mit den Persiflagewagen wollen die Macher Politik und Gesellschaft an Rosenmontag (28. Februar) einen Spiegel vorhalten. Diesmal wird unter anderem die Fifa-WM in Katar angeprangert. Der Wagen zeigt einen goldenen Totenkopf sowie ein Fifa-Männchen mit Dollarzeichen in den Augen. Er spielt auf die nicht vorhandenen Menschenrechte in dem fernöstlichen Staat an. Außerdem wird auf die Missbrauchsfälle im Erzbistum Köln hingewiesen und auch Putin bekommt für die Ukraine-Politik sein Fett weg, wird mit altertümlicher UDSSR-Symbolik verhöhnt.

Und während Impfgegner mit einer Waffe kritisiert werden, gibt es für die Biontech-Gründer einen Lobeswagen. Das Ehepaar Sahin wird als besonders kämpferisch dargestellt. Bundeskanzler Scholz wird mit einer Lücke und dem Titel „Nolaf“ als abwesend stilisiert und Alt-Kanzlerin Angela Merkel findet sich beim Zoch ohne Kopf wieder.

