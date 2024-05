ADAC warnt: Staus und Hochbetrieb zu Fronleichnam auf NRW-Autobahnen

Der Verkehrsclub ADAC prognostiziert für das lange Fronleichnam-Wochenende am Donnerstag erneut erheblich mehr Staus auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen. „Aufgrund des Brückentags herrscht wieder Hochbetrieb auf den Fernstraßen“, erklärte ADAC-Verkehrsexperte Roman Suthold. Die stärksten Verkehrsbehinderungen werden am Mittwochnachmittag zwischen 14 und 18 Uhr erwartet. Im vergangenen Jahr gehörte der Mittwoch vor Fronleichnam zu den 15 staureichsten Tagen des Jahres.

Hier kommt es in NRW zu besonders hohem Verkehrsaufkommen

Besonders betroffen sind die Autobahnen in den Ballungsräumen sowie die Strecken in Richtung Nord- und Ostseeküste und in die Niederlande. „Am frühen Abend oder am Donnerstagmorgen kommt man stressfreier und mit deutlich weniger Zeitverlust ans Ziel“, so Suthold weiter. An Fronleichnam selbst wird auf den Autobahnen erfahrungsgemäß nur wenig Verkehr sein.

>>Einkaufen an Fronleichnam in NRW: Diese Läden haben geöffnet<<

Auch am kommenden Sonntag wird wegen des Rückreiseverkehrs der Kurzurlauber vor allem an Baustellen mit Behinderungen gerechnet. Dennoch sieht der ADAC in Nordrhein-Westfalen keine außergewöhnlich hohe Staugefahr am Sonntag.

Der ADAC erwartet in NRW insbesondere auf der A1 (Köln-Dortmund-Hamburg), der A2 (Oberhausen-Dortmund-Hannover) und der A3 (Emmerich-Oberhausen-Köln-Frankfurt) Verzögerungen. Ein hohes Staupotenzial besteht auch auf der A40 (Dortmund-Essen-Duisburg), der A42 (Dortmund-Oberhausen-Duisburg), der A46 (Düsseldorf-Wuppertal) sowie der A57 (Köln-Nimwegen).

mit Material der dpa