Rudas Studios feiern 16. Geburtstag – Mega-Party steigt am 1. Juni!

Die Rudas Studios feiern ihren 16. Geburtstag! Am 1. Juni soll genau das zelebriert werden, wofür die Location am Zollhof im Düsseldorfer Medienhafen längst bekannt ist: Euch erwartet ein Abend voller Entertainment mit den besten DJs, Partnern und Freunden. Worauf ihr euch außerdem freuen könnt, erfahrt ihr hier.

Um 22.30 Uhr öffnen sich die Türen. Erstmal angekommen, begrüßen euch ein roter Teppich und zwei Welcome-Drinks. Auf zwei Areas bekommt ihr das Beste aus Pop und Charts über Hip Hop, RnB und Afro bis hin zu Latin Beats und House serviert.

Soviel ist klar: In 16 Jahren Clubgeschichte kamen schon so einige Schnappschüsse zusammen. Wir haben in unserer großen Fundgrabe gebuddelt und einige der schönsten Fotos seit 2017 für euch in dieser Galerie zusammengestellt:

Für den 1. Juni versprechen die Veranstalter noch „vieles mehr, was euch überraschen wird“ – und freuen sich darauf, diesen besonderen Anlass mit euch feiern zu dürfen.

Infos zu Tickets, VIP-Buchungen und Tischreservierungen

Tickets könnt ihr direkt an der Abendkasse erwerben oder im Vorverkauf über diesen Link.

VIP-Buchungen und Tischreservierungen könnt ihr per WhatsApp (+49 160 917 79 111) oder per E-Mail vip-booking@rudas-studios.de anfragen.

Adresse: Rudas Studios Club, Zollhof 11, 40221 Düsseldorf

