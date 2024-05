Update vom 17. Mai 2024: Nach langer Wartezeit und vielen Widrigkeiten ist es endlich so weit. Mit großer Freude teilt die Ambertainment GmbH mit, dass das Schickimicki am 7. Juni 2024 mit einem großen Re-Opening seine Pforten wieder öffnet und damit zurück in die Hände des geneigten Partyvolks gegeben wird.

Neben künftig regelmäßig stattfindenden Gewinnspielen auf Instagram und einer entstehenden eigenen Website gebe es auch im echten Leben einige Neuerungen zu vermelden: Immer im Geiste des guten ‚alten‘ Schickimicki haben die neuen Betreiber – ein ehemaliger Mitarbeiter und zwei Stammgäste des Traditionslokals (mehr Infos unten)– dem beliebten Szenetreff ein paar Schönheits-OPs gegönnt. So erfuhren die Toiletten eine Runderneuerung und auch die Theke hat einige Upgrades erhalten. Hier wurde zum Beispiel die Zapfanlage erweitert und die Getränkekarte angepasst.

„In Zukunft wird die Marke stärker betont und der ‚Anfang – oder das Ende – der längsten Theke der Welt‘ hat ein neues Make-Up erhalten. Natürlich ohne dabei den Charakter des in der Altstadt als Underdog bekannten und geliebten Lokals zu verändern. Das Schickimicki bleibt gewohnt rotzig, liebevoll, herzlich, versoffen, wild, sexy und exzessiv“, beschreibt Christoph B. Klöcker, ehemaliger Mitarbeiter und Geschäftsführender Gesellschafter der federführenden Ambertainment GmbH, Konzept und Maßnahmen gleichermaßen konkret wie geheimnisvoll.

Schickimicki in Düsseldorf plant Public Viewing zur EM

Die altbewährte Crew bleibe dem Lokal dabei erhalten, bekomme aber auch Zuwachs. Auch die beliebten Partyreihen wurden einmal heiß gewaschen und werden den Gästen neben neuen Highlights wieder kräftig einheizen.

Auch unter der Woche soll es verschiedenste Veranstaltungen geben: Lesungen, Ausstellungen und Events sind in Planung und werden einmal mehr das Schickimicki zu einem ganz besonderen Ort machen. Daniel Vollmer, ehemaliger Besitzer und Schöpfer des Schickimicki wünscht seinen Erben Glück und Erfolg: „Ich bin mir sicher, bei den Jungs ist das Schickimicki in den richtigen Händen und ich freue mich riesig auf den Neuanfang.“

Den Startschuss gebe jetzt die große Eröffnungsparty, weiter gehe es dann mit Leinwand und Fernsehern für gediegenes Public Viewing zur EM mit anschließender Party nach altbewährter Rezeptur.

Erstmeldung vom 27. Februar 2024: Aus persönlichen Gründen hat Daniel Vollmer nach elf Jahren die Pforten des Schickimicki in der Düsseldorfer Altstadt dicht gemacht. Tonight News berichtete über die genauen Beweggründe.

Seither wurde es ruhig um die Location, die bekannt für ihre familiäre Atmosphäre und das bunt gemischte Publikum war. Doch nun ist es Vollmer selbst, der eine überraschende Nachricht über Facebook preisgibt:

„Eine sehr intensive Epoche meines Lebens mit grandiosen Erinnerungen liegt hinter mir, aber es war Zeit für mich das eine Kapitel zu schließen, um mehr Zeit für neuen ‚Schabernack‘ zu haben! Aufgrund dessen freut es mich umso mehr, dass das Kapitel ‚Schickimicki‘ weiter geht!“

Der Vater eines fünfjährigen Sohnes lässt durchsickern, dass der Name sowie das Konzept im Kern erhalten bleibt, es aber auch einige Neuerungen geben wird. Tonight News hat nachgehakt.

Stammkunde wird zum neuen Betreiber

Im Gespräch mit einem der drei neuen Betreiber, Christoph B. Klöcker, der eigentlich Werbetexter und studierter Sozialpädagoge ist, wird sofort klar, dass der Geist des Kultlokals erhalten bleibt. Trotzdem war es Zeit für ein kleines Makeover: „Wir haben seit Dezember dort täglich bis zu 15 Stunden gearbeitet, jeden Winkel der Location angefasst und einmal auf links gedreht. Farblich tut sich was, es wird mehr ‚Marke‘ geben – und es wird ein wenig hübscher.“

Auch die Sanitäranlagen wurden komplett renoviert. „Es ist viel Herzblut und Hornhaut in das Projekt geflossen“, spaßt der 48-Jährige, der einst vom Stammkunden zum Mitarbeiter avancierte und nun zu den Betreibern des Schickimicki gehört. „Es ist eine absolutes Herzensangelegenheit – das Schickimicki ist Teil meines Lebens. Es ist pure Liebe.“

Schickimicki in der Düsseldorfer Altstadt eröffnet wieder!

Doch wie bereits angepriesen, ist Klöcker ist nicht der einzige, der der dem Konzept neues Leben einhaucht: Mit zwei Partnern hat sich „das perfekte Trio“ gefunden, wie er sagt. „Ein Lösungsorientierter, ein Macher und ein Denker“, fasst er das Dreiergespann zusammen.

Die Frage aller Fragen lautet nun, wann Partygänger wieder durch die Türen des Kultlokals schreiten können. Klöcker verrät nur soviel: „Nicht sofort, aber demnächst!“

Was konkret geplant ist, wird noch nicht verraten. Infos auf dem Instagram-Kanal sollen ab nächster Woche folgen. Doch eines ist schon jetzt sicher: Das Schickimicki soll wieder ein Ort werden, an dem man ausgelassen feiern und unvergessliche Momente erleben kann.