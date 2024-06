Kunst, Kulinarik und Musik unter freiem Himmel: Am 8. und 9. Juni findet der zweite Kunstmarkt am Bunten Hund in Zusammenarbeit mit dem Areal Böhler in Düsseldorf statt. Programm, Öffnungszeiten und Highlights – wir haben alle Infos zu „Kunst ab Werk“.

„Kunst ab Werk“ auf dem Areal Böhler: Programm und Angebot

Malerei, Fotografie, Objekte, Skulpturen, Design, Graffiti und Kunsthandwerk: Insgesamt sind 45 ausstellende Künstler dabei, die in einem besonderen Ambiente den Besuchern ihre Werke zeigen. Untermalt wird die Atmosphäre von Live-Musik, ebenso ein besonderes Highlight ist das Schmieden von Kunst vor Ort.

Gemütliche Lounge-Ecken laden zum Verweilen ein und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt: Auf eine große Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten, von herzhaft bis süß über vegetarische und vegane Küche, können sich Besucher freuen. An der Kuchentafel locken hausgemachter Kuchen und wer frische Pasta und feine Weine liebt, ist bei Rigatoni & Riesling genau an der richtigen Adresse! Weitere Gaumenfreuden erwarten euch im Les Halles und natürlich ist auch das Böhler Café am Start.

Und die kleine Gäste können sich auf ein Kinderkarussell, Kinderschminken und auf ein Kreidekunstwerk freuen.

Öffnungszeiten, Anfahrt und Parken

Der Markt der schönen Dinge ist am zweiten Juni-Wochenende geöffnet (der Eintritt ist frei):

8. Juni 2024 (Samstag): 12 bis 20 Uhr

9. Juni 2024 (Sonntag): 11 bis 18 Uhr

Direkt vor der Türe findet ihr die U-Bahn-Haltestelle Düsseldorf-Lörick, die ihr mit den Linien U74 und U76 erreicht. Vor Ort gibt es kostenfreie Parkplätze. Wenn ihr von außerhalb kommt, könnt ihr eine der folgenden Adressen in euer Navi eingeben: Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf oder Böhlerstraße 1, 40667 Meerbusch.

Ein tolles Juni-Wochenende steht bevor: Kunst & Genuss locken auf diesen Markt der schönen Dinge. Weitere Infos zu „Kunst ab Werk“ findet ihr auch hier.