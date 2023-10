Weihnachts-Wunderwelt im Schloss Benrath 2023: Die schönsten Fotos des Düsseldorfer Lichtspektakels

Diesen Winter dürfen wir uns auf ein ganz besonderes Event in Düsseldorf freuen: Zum ersten Mal öffnet das Schloss Benrath seine Pforten für die Weihnachts-Wunderwelt. Das gesamte Schlossgelände wird dann in einem Meer aus Lichtern erstrahlen. Wer nicht bis zum Start der Veranstaltung im November warten möchte, kann in unserer Bildergalerie einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Viel Spaß beim Stöbern!

Alle Infos zur anstehenden Weihnachtswunderwelt im Schloss Benrath haben wir hier für euch zusammengefasst.