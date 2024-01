Basteln, handwerklich tätig werden und wunderschöne DIY-Stücke kreieren: Das alles könnt ihr in der Tree Factory Düsseldorf. Das niedliche Atelier direkt am Rhein bietet euch die verschiedensten Kreativworkshops an. Mehr dazu lest ihr hier.

In unserer Bildergalerie bekommt ihr schon mal einen kleinen Einblick in die Location. Viel Spaß beim Stöbern.