Düsseldorf

Samstags in der Mezcaleria Rojo – die schönsten Fotos

15. Januar 2023

Das Land in dem Tequila und Mezal in Strömen fließen: Willkommen in der Mezcaleria Rojo, der schönsten Versuchung am Wochenende. Unser Fotograf hat sich mal wieder unter die Gäste gemischt und einige Schnappschüsse mitgebracht.