Samstags in der Fett Weinbar: Kühle Weine und heiße Beats am 27. Mai

Der Höhepunkt vom langen Wochenende in der Fett Weinbar: eine Nacht zum Verlieben! Foto: Tonight.de / J. Sammer Unser Fotograf konnte wieder zahlreiche Schnappschüsse aufnehmen. Foto: Tonight.de / J. Sammer Auch diese Gruppe trug den Sommer im Herzen. Foto: Tonight.de / J. Sammer Anstoßen auf das Leben, die Liebe und Düsseldorf Foto: Tonight.de / J. Sammer Wir zeigen alle Foto-Highlights vom Samstag, dem 27. Mai 2023. Viel Spaß! Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer

Das Highlight am Samstag in Düsseldorf: ein Besuch der Fett Weinbar! Auch unser Fotograf ließ sich nicht zweimal bitten und schaute vorbei: seine schönsten Schnappschüsse findet ihr in unserer Galerie. Viel Spaß!

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<