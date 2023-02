Düsseldorf

Samstags in der Fett Weinbar: die schönsten Bilder vom 11. Februar

12. Februar 2023

Reinen Wein haben sich die Düsseldorfer Partytiere an diesem Abend wieder in der Fett Weinbar einschenken lassen. Mit dabei: unser Fotograf. Seine besten Fotos findet ihr in unserer Galerie. Viel Spaß!